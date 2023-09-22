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22 сентября, 14:34

Дроны ВСУ массово атаковали российский регион одновременно с ударом по штабу флота

SHOT: Киев массово атаковал дронами-камикадзе Белгородскую область

Украинские беспилотники сегодня днём массово атаковали Белгородскую область. По последним данным, на территории региона уничтожили шесть дронов-камикадзе, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, все беспилотники спустя считаные минуты после пересечения границ РФ были подавлены средствами РЭБ в Грайворонском и Краснояружском районах, одну из "птичек" сбили на подлёте к Белгороду. Большая часть дронов взорвалась при падении, остальные были уничтожены накладными боеприпасами. Обошлось без пострадавших и разрушений.

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Ранее Лайф писал, что днём 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате атаки инфраструктура вокруг здания не повреждена. На улице в момент произошедшего были люди, они не пострадали. В самом штабе продолжают тушить пожар, известно, что один военнослужащий пропал без вести.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency

Наталья Исакова
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