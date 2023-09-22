Дроны ВСУ массово атаковали российский регион одновременно с ударом по штабу флота

Украинские беспилотники сегодня днём массово атаковали Белгородскую область. По последним данным, на территории региона уничтожили шесть дронов-камикадзе, сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, все беспилотники спустя считаные минуты после пересечения границ РФ были подавлены средствами РЭБ в Грайворонском и Краснояружском районах, одну из "птичек" сбили на подлёте к Белгороду. Большая часть дронов взорвалась при падении, остальные были уничтожены накладными боеприпасами. Обошлось без пострадавших и разрушений.