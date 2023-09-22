МО РФ рассказало о последствиях ракетного удара ВСУ по Севастополю

Один военнослужащий пропал без вести в результате удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе, историческое здание штаба получило повреждения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота", — рассказали в ведомстве.