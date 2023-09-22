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22 сентября, 11:50

МО РФ рассказало о последствиях ракетного удара ВСУ по Севастополю

Российская ПВО сбила пять ракет при ударе ВСУ по Севастополю

Один военнослужащий пропал без вести в результате удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе, историческое здание штаба получило повреждения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота", рассказали в ведомстве.

Изначально МО РФ сообщило, что один военнослужащий при ракетном ударе погиб, но позже уточнило, что он числится пропавшим без вести.

Самолёт НАТО с радиолокатором засекли вблизи Севастополя в момент удара по штабу флота

Самолёт НАТО с радиолокатором засекли вблизи Севастополя в момент удара по штабу флота

Напомним, сегодня, 22 сентября, ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев рассказал, что инфраструктура вокруг здания не повреждена, люди, которые находились на улице в момент атаки, тоже не пострадали. В самом штабе сейчас продолжают тушить пожар. К настоящему моменту власти города объявили об отбое ракетной и авиационной опасности, но просьба не выезжать в центр остаётся в силе.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова
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