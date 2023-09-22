МО РФ рассказало о последствиях ракетного удара ВСУ по Севастополю
Российская ПВО сбила пять ракет при ударе ВСУ по Севастополю
Один военнослужащий пропал без вести в результате удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе, историческое здание штаба получило повреждения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота", — рассказали в ведомстве.
Изначально МО РФ сообщило, что один военнослужащий при ракетном ударе погиб, но позже уточнило, что он числится пропавшим без вести.
Напомним, сегодня, 22 сентября, ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев рассказал, что инфраструктура вокруг здания не повреждена, люди, которые находились на улице в момент атаки, тоже не пострадали. В самом штабе сейчас продолжают тушить пожар. К настоящему моменту власти города объявили об отбое ракетной и авиационной опасности, но просьба не выезжать в центр остаётся в силе.
ТАСС / Сергей Мальгавко