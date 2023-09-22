Самолёт НАТО с радиолокатором засекли вблизи Севастополя в момент удара по штабу флота
SHOT: Самолёт НАТО замечен в 313 км от Севастополя в момент удара по штабу ЧФ
Самолет НАТО Boeing P-8 Poseidon. Обложка © Getty Images / Richard Wainwright - Pool
В момент ракетного удара по штабу Черноморского флота в Севастополе в самой восточной точке Румынии был замечен самолёт НАТО Boeing P-8 Poseidon. Как пишет SHOT, оттуда до российского морского порта 313 километров по прямой.
Самолёт НАТО замечен вблизи Севастополя в момент удара по штабу Черноморского флота. Фото © SHOT
На борту самолёта установлен многоцелевой поисковый радиолокатор Raytheon APY-10 для разведки на большом расстоянии. По предварительным данным, "боинг" принадлежит Военно-воздушным силам (ВВС) США.
Напомним, ранее сегодня, 22 сентября, ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Осколок упал возле театра Луначарского. Информация о возможных пострадавших уточняется. В настоящее время власти города объявили об отбое ракетной и авиационной опасности, но просьба не выезжать в центр Севастополя остаётся в силе. Кроме того, одну ракету ПВО сбила над Бахчисараем.