ПВО сбила ракету над Бахчисараем в Крыму

Средства противовоздушной обороны сбили ракету над Бахчисараем. От падения обломков загорелась трава за городом. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

"В Бахчисарае всё спокойно. За городом силами ПВО сбита ракета. От обломков загорелась трава. МЧС ликвидирует", — написал он в телеграм-канале.