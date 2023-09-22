ПВО сбила ракету над Бахчисараем в Крыму
Средства противовоздушной обороны сбили ракету над Бахчисараем. От падения обломков загорелась трава за городом. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
"В Бахчисарае всё спокойно. За городом силами ПВО сбита ракета. От обломков загорелась трава. МЧС ликвидирует", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, ранее сегодня, 22 сентября, ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Осколок упал возле театра Луначарского. Информация о пострадавших уточняется. К настоящему моменту власти города объявили об отбое ракетной и авиационной опасности, но просьба не выезжать в центр остаётся в силе.
ТАСС / Станислав Красильников