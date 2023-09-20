Развожаев сообщил о двух сбитых дронах и объяснил, откуда дым в Севастопольской бухте

Российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника в Севастополе — один из них упал в виноградники. Никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В результате работы средств ПВО в Верхнесадовом и Каче, по предварительным данным, упали сбитые БПЛА. Пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.

В Каче дрон рухнул на территории виноградников, там загорелась трава. Небольшое возгорание растительности и в Верхнесадовом. На месте работают экстренные службы.

Развожаев также сообщил, что в районе акватории Севастопольской бухты используются средства аэрозольной маскировки.

"Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", — добавил губернатор.