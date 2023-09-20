Развожаев сообщил о двух сбитых дронах и объяснил, откуда дым в Севастопольской бухте
Развожаев: ПВО сбила два беспилотника в Севастополе
Российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника в Севастополе — один из них упал в виноградники. Никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В результате работы средств ПВО в Верхнесадовом и Каче, по предварительным данным, упали сбитые БПЛА. Пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.
В Каче дрон рухнул на территории виноградников, там загорелась трава. Небольшое возгорание растительности и в Верхнесадовом. На месте работают экстренные службы.
Развожаев также сообщил, что в районе акватории Севастопольской бухты используются средства аэрозольной маскировки.
"Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", — добавил губернатор.
А ранее Лайф сообщал, что ВСУ стали снабжать таймером самоуничтожения беспилотники, которыми атакуют объекты на территории РФ. Речь идёт о прошивке "мозгов" дрона, которая запускает механизм отложенной детонации сразу после того, как двигатель дрона останавливается. А остановиться он может только в случае подавления системами РЭБ и относительно аккуратной "посадки" без уничтожения на земле или в воздухе. В итоге снаряд, который нёс БПЛА, всё равно взрывается, но чуть позже.
ТАСС / Сергей Мальгавко