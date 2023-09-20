Появилось видео атаки на нефтебазу в Адлерском районе Сочи, в результате которой загорелся топливный резервуар. Его публикует SHOT .

Появилось видео с моментом удара дрона по топливному резервуару в Адлере. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, удар был нанесён дроном-камикадзе.

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Напомним, сегодня в Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с 1200 тоннами топлива. Местные жители услышали громкий звук около пяти часов утра. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, площадь пожара составила 96 квадратных метров. На месте работают экстренные службы.