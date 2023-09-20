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20 сентября, 07:02

Появилось видео с моментом удара дрона по топливному резервуару в Адлере

SHOT публикует момент удара дрона-камикадзе по топливному резервуару в Сочи

Появилось видео атаки на нефтебазу в Адлерском районе Сочи, в результате которой загорелся топливный резервуар. Его публикует SHOT.

Появилось видео с моментом удара дрона по топливному резервуару в Адлере. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, удар был нанесён дроном-камикадзе.

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Напомним, сегодня в Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с 1200 тоннами топлива. Местные жители услышали громкий звук около пяти часов утра. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, площадь пожара составила 96 квадратных метров. На месте работают экстренные службы.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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