Появилось видео с моментом удара дрона по топливному резервуару в Адлере
SHOT публикует момент удара дрона-камикадзе по топливному резервуару в Сочи
Появилось видео атаки на нефтебазу в Адлерском районе Сочи, в результате которой загорелся топливный резервуар. Его публикует SHOT.
Появилось видео с моментом удара дрона по топливному резервуару в Адлере. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, удар был нанесён дроном-камикадзе.
Напомним, сегодня в Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с 1200 тоннами топлива. Местные жители услышали громкий звук около пяти часов утра. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, площадь пожара составила 96 квадратных метров. На месте работают экстренные службы.