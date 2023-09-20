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20 сентября, 03:56

В Адлере горит резервуар с керосином

В Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с 1200 тоннами топлива. Предположительно, причиной явилась атака беспилотника. Местные жители пишут об услышанном около пяти утра громком взрыве. Об этом информирует SHOT.

В Адлере горит резервуар с керосином. Видео © SHOT

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщает, что площадь пожара составляет 96 квадратных метров, угрозы распространения огня нет. На месте работает более 60 человек и 15 единиц техники. Причины произошедшего выясняются. Информация о пострадавших не поступала.

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А ранее Лайф рассказывал, что один взрослый и двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Ноябрьске. Из горящего здания огнеборцы эвакуировали 45 человек, из них десять детей.

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Кадр из видео SHOT

Лариса Сафронова
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