В Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с 1200 тоннами топлива. Предположительно, причиной явилась атака беспилотника. Местные жители пишут об услышанном около пяти утра громком взрыве. Об этом информирует SHOT.

В Адлере горит резервуар с керосином. Видео © SHOT

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщает, что площадь пожара составляет 96 квадратных метров, угрозы распространения огня нет. На месте работает более 60 человек и 15 единиц техники. Причины произошедшего выясняются. Информация о пострадавших не поступала.