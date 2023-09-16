Регион

Уведомления отключены

16 сентября, 09:21

При пожаре в петербургском ТЦ из зоомагазина спасли несколько клеток с грызунами

<p>Тушение пожара в ТЦ в Петербурге. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchspetersburg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Санкт-Петербурга</a></p>

Тушение пожара в ТЦ в Петербурге. Обложка © Telegram / МЧС Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге при пожаре в торговом центре на Бухарестской улице из зоомагазина вынесли лишь несколько клеток с грызунами. Остальных животных не удалось спасти. Об этом рассказали в городском ГУ МЧС РФ.

Пожар в ТЦ на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / МЧС Санкт-Петербурга

"К сожалению, ввиду сильного задымления не всех находящихся внутри животных удалось спасти", — сказано в сообщении ведомства.

Лайф публикует видео крупного пожара, уничтожившего ТЦ в Санкт-Петербурге

Лайф публикует видео крупного пожара, уничтожившего ТЦ в Санкт-Петербурге

Ранее Лайф рассказывал о том, что в ночь на 16 сентября в Санкт-Петербурге произошёл крупный пожар в здании ТЦ во Фрунзенском районе. Там располагались ресторан BBQ beer, зоомагазин и другие коммерческие объекты. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. Причиной случившегося стало короткое замыкание на веранде ресторана.

Илья Суриков
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров