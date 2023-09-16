При пожаре в петербургском ТЦ из зоомагазина спасли несколько клеток с грызунами
Тушение пожара в ТЦ в Петербурге. Обложка © Telegram / МЧС Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге при пожаре в торговом центре на Бухарестской улице из зоомагазина вынесли лишь несколько клеток с грызунами. Остальных животных не удалось спасти. Об этом рассказали в городском ГУ МЧС РФ.
Пожар в ТЦ на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / МЧС Санкт-Петербурга
"К сожалению, ввиду сильного задымления не всех находящихся внутри животных удалось спасти", — сказано в сообщении ведомства.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в ночь на 16 сентября в Санкт-Петербурге произошёл крупный пожар в здании ТЦ во Фрунзенском районе. Там располагались ресторан BBQ beer, зоомагазин и другие коммерческие объекты. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. Причиной случившегося стало короткое замыкание на веранде ресторана.