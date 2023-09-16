Адское пламя разгорелось в питерском ресторане BBQ beer на площади 1000 квадратов
В Санкт-Петербурге на Бухарестской загорелось здание ТЦ на площади 1000 кв. м
Огромный пожар площадью 1000 кв. м охватил здание ТЦ во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Как сообщает региональное управление МЧС в телеграм-канале, информация о происшествии поступила на пульт дежурного 16 сентября в 00:27.
В Петербурге на Бухарестской горит большой ресторан. Видео © t.me / Mash на Мойке
Здание размером 40х50 м находится на улице Бухарестской в Петербурге. Кроме ресторана BBQ beer (бывший "Мюнхель") там также располагался зоомагазин, продуктовый и несколько коммерческих точек. Судя по опубликованным кадрам, пожар охватил всю территорию строения: жар от него такой мощный, что его ощущают жители близлежащих домов.
Представители ведомства уточнили, что пожару подан дополнительный номер 1-бис. К его ликвидации привлечено шесть единиц техники и 30 человек личного состава. Сведений о пострадавших до настоящего времени не было.
Ранее Лайф писал, что в Саратовской области возле посёлка Красный Октябрь произошла разгерметизация газопровода с возгоранием. В результате загорелась трава на площади два гектара. На месте работали четыре пожарных расчёта.
t.me / Mash на Мойке