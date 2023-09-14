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14 сентября, 20:23

В дагестанской многоэтажке спасли молящих о помощи с верхних этажей после взрыва газа

Пожар в горящем доме в пригороде Махачкалы локализован, эвакуировано 70 человек

<p>Эвакуация жильцов с верхних этажей горящего дома в Дагестане. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/shot_shot/56916" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Эвакуация жильцов с верхних этажей горящего дома в Дагестане. Обложка © T.me / SHOT

Площадь пожара в многоквартирном доме дагестанского посёлка Семендер в пригороде Махачкалы достигла 600 квадратных метров. На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что пламя охватило верхние этажи здания и крышу. Спасатели продолжают эвакуацию жильцов, спасая пострадавших из огненного плена при помощи подъёмного крана.

Первые минуты после взрыва в дагестанском Семендере. Видео © T.me / SHOT

По данным МЧС, предварительной причиной возгорания стал взрыв газа в одной из квартир. Взрыв привёл к разрушению несущих стен на четвёртом этаже. К настоящему моменту 70 жильцов дома эвакуированы, ещё десять человек спасены пожарными. Тушением огня занимаются 87 человек и 27 единиц техники, пожар локализован.

В жилом доме в Дагестане взорвался газ

В жилом доме в Дагестане взорвался газ

Неделей ранее газовый баллон взорвался и в многоэтажке Екатеринбурга. В результате инцидента в здании выбило все стёкла, а также пострадал один человек.

Илья Пушкарев
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