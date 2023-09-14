В дагестанской многоэтажке спасли молящих о помощи с верхних этажей после взрыва газа

Площадь пожара в многоквартирном доме дагестанского посёлка Семендер в пригороде Махачкалы достигла 600 квадратных метров. На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что пламя охватило верхние этажи здания и крышу. Спасатели продолжают эвакуацию жильцов, спасая пострадавших из огненного плена при помощи подъёмного крана.

Первые минуты после взрыва в дагестанском Семендере. Видео © T.me / SHOT

По данным МЧС, предварительной причиной возгорания стал взрыв газа в одной из квартир. Взрыв привёл к разрушению несущих стен на четвёртом этаже. К настоящему моменту 70 жильцов дома эвакуированы, ещё десять человек спасены пожарными. Тушением огня занимаются 87 человек и 27 единиц техники, пожар локализован.