В дагестанской многоэтажке спасли молящих о помощи с верхних этажей после взрыва газа
Пожар в горящем доме в пригороде Махачкалы локализован, эвакуировано 70 человек
Эвакуация жильцов с верхних этажей горящего дома в Дагестане. Обложка © T.me / SHOT
Площадь пожара в многоквартирном доме дагестанского посёлка Семендер в пригороде Махачкалы достигла 600 квадратных метров. На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что пламя охватило верхние этажи здания и крышу. Спасатели продолжают эвакуацию жильцов, спасая пострадавших из огненного плена при помощи подъёмного крана.
Первые минуты после взрыва в дагестанском Семендере. Видео © T.me / SHOT
По данным МЧС, предварительной причиной возгорания стал взрыв газа в одной из квартир. Взрыв привёл к разрушению несущих стен на четвёртом этаже. К настоящему моменту 70 жильцов дома эвакуированы, ещё десять человек спасены пожарными. Тушением огня занимаются 87 человек и 27 единиц техники, пожар локализован.
Неделей ранее газовый баллон взорвался и в многоэтажке Екатеринбурга. В результате инцидента в здании выбило все стёкла, а также пострадал один человек.