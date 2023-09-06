Регион

Уведомления отключены

6 сентября, 13:58

Взрыв газового баллона выбил окна в многоэтажке в Екатеринбурге

Один человек пострадал после взрыва газа в многоэтажке в Екатеринбурге

Газ взорвался в двенадцатиэтажном доме в Екатеринбурге. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, в результате ЧП пострадал один человек.

По данным спасателей, виновником инцидента стал газовый баллон на последнем этаже. Именно его разгерметизация произошла примерно в 16 часов по местному времени (14:00 мск) и выбила стёкла в квартире. Единственного пострадавшего, как рассказали РИА "Новости" в областном Минздраве, увезли в больницу с ожогами.

Последствия взрыва газа в Екатеринбурге. Фото © Е1.ru

Последствия взрыва газа в Екатеринбурге. Фото © Е1.ru

Сейчас на месте работают экстренные службы. Сообщается, что жильцов дома не эвакуировали. Угрозы обрушения здания также нет — повреждения несущих конструкций специалисты не зафиксировали.

В Дагестане умер ребёнок, пострадавший при взрыве газа

В Дагестане умер ребёнок, пострадавший при взрыве газа

Ранее в городе Ишимбае в Башкирии также рванул газ в двухэтажном доме. Как и в этот раз, тогда госпитализация потребовалась одному человеку.

Обложка ©

T.me / МЧС Свердловской области

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров