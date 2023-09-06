Взрыв газового баллона выбил окна в многоэтажке в Екатеринбурге

Газ взорвался в двенадцатиэтажном доме в Екатеринбурге. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, в результате ЧП пострадал один человек.

По данным спасателей, виновником инцидента стал газовый баллон на последнем этаже. Именно его разгерметизация произошла примерно в 16 часов по местному времени (14:00 мск) и выбила стёкла в квартире. Единственного пострадавшего, как рассказали РИА "Новости" в областном Минздраве, увезли в больницу с ожогами.

Последствия взрыва газа в Екатеринбурге. Фото © Е1.ru

Сейчас на месте работают экстренные службы. Сообщается, что жильцов дома не эвакуировали. Угрозы обрушения здания также нет — повреждения несущих конструкций специалисты не зафиксировали.