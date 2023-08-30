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30 августа, 17:35

В Башкирии прогремел взрыв в двухэтажном доме, есть пострадавшие

МЧС: В Башкирии при взрыве газа в жилом доме пострадал мужчина

Взрыв бытового газа произошёл в жилом доме в городе Ишимбае в Башкирии. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, в результате пострадало два человека, один из которых отказался от госпитализации.

В Башкирии при взрыве газа в жилом доме пострадал мужчина. Видео © Telegram / МЧС Башкортостан

Случилось это сегодня вечером в двухэтажке на улице Советской. После взрыва в доме разрушилась несущая стена. Как уточнили в ведомстве, до прибытия экстренных служб самостоятельно эвакуировались десять человек. При этом двум жильцам понадобилась медицинская помощь: пожилой женщине её оказали на месте, а мужчина, который получил различные ожоги, в итоге был госпитализирован.

"Жители аварийного дома будут размещены в развёрнутом на базе гостиницы пункте временного размещения", — говорится в сообщении МЧС.

На месте происшествия работают экстренные службы, причины случившегося выясняются. Судя по кадрам с места ЧП, в доме выбило окна, у кого-то даже частично разрушился балкон.

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Telegram / МЧС Башкортостан

Наталья Исакова
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