18-летнему петербуржцу оторвало палец взрывом купленной на маркетплейсе петарды
ГУ МВД: В Петербурге 18-летнему парню оторвало палец из-за взрыва в руке петарды
Комната, в которой 18-летнему парню из Петербурга оторвало палец после взрыва петарды. Обложка © t.me / spb_police78
В Санкт-Петербурге 18-летнему парню оторвало палец из-за взрыва в руке петарды. Инцидент произошёл днём 22 августа в квартире жилого дома на Светлановском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Северной столице.
"22 августа в 16:14 в полицию Калининского района поступило сообщение о том, что в квартире на шестом этаже дома 47 по Светлановскому проспекту произошёл хлопок", — рассказали в полиции.
Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что взорвалась петарда. Она сдетонировала прямо в руке у 18-летнего парня. В данный момент пострадавший госпитализирован, в результате взрыва ему оторвало палец. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Известно, что пиротехническое изделие юноша купил на одном из маркетплейсов.
Ранее сообщалось, что москвич хотел напугать соседских собак в Лосиноостровском районе столицы, но поверг в панику весь дом. 34-летний Денис поджёг большую петарду и швырнул её с девятого этажа прямо на гуляющих на площадке животных: ему якобы мешал отдыхать их лай. Петарда разорвалась в воздухе. Перепуганные соседи немедленно вызвали полицию.