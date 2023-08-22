18-летнему петербуржцу оторвало палец взрывом купленной на маркетплейсе петарды

В Санкт-Петербурге 18-летнему парню оторвало палец из-за взрыва в руке петарды. Инцидент произошёл днём 22 августа в квартире жилого дома на Светлановском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Северной столице.

"22 августа в 16:14 в полицию Калининского района поступило сообщение о том, что в квартире на шестом этаже дома 47 по Светлановскому проспекту произошёл хлопок", — рассказали в полиции.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что взорвалась петарда. Она сдетонировала прямо в руке у 18-летнего парня. В данный момент пострадавший госпитализирован, в результате взрыва ему оторвало палец. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Известно, что пиротехническое изделие юноша купил на одном из маркетплейсов.