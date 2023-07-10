"Суетолог" из Москвы хотел напугать петардой соседских собак, но вогнал в панику весь дом
SHOT: Нетрезвый москвич сбросил с 9 этажа петарду на соседских собак
Москвич хотел напугать соседских собак в Лосиноостровском районе столицы, но поверг в панику весь дом. Как сообщает SHOT, 34-летний Денис, поджёг большую петарду и швырнул её с девятого этажа прямо на гуляющих на площадке животных — ему якобы мешал отдыхать их лай.
Петарда разорвалась в воздухе. Никто не понял, что произошло, но соседи страшно перепугались громкого звука и вызвали полицию. Дениса вычислили очень быстро, он во всём сознался. На мужчину составили административку. Ранее он уже был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Проводится проверка.
Ранее Лайф рассказывал, как в Ростовской области задержали неадеквата, который насмерть зарезал соседа ножом за то, что тот громко слушал музыку. Драку увидели из окна местные жители и сняли на видео.
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