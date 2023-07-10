"Суетолог" из Москвы хотел напугать петардой соседских собак, но вогнал в панику весь дом

Москвич хотел напугать соседских собак в Лосиноостровском районе столицы, но поверг в панику весь дом. Как сообщает SHOT, 34-летний Денис, поджёг большую петарду и швырнул её с девятого этажа прямо на гуляющих на площадке животных — ему якобы мешал отдыхать их лай.

Петарда разорвалась в воздухе. Никто не понял, что произошло, но соседи страшно перепугались громкого звука и вызвали полицию. Дениса вычислили очень быстро, он во всём сознался. На мужчину составили административку. Ранее он уже был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Проводится проверка.