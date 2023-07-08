Типы вредных соседей и как найти на них управу — россиянам дали полезные советы

"Нет большей беды, чем плохие соседи", — гласит народная мудрость. Иногда жильцы попадаются скандальные или любящие пошуметь ночью. Типы "вредных соседей" и способы, как найти на них управу, Лайфу перечислил исполнительный директор сервиса Butler Андрей Шальнев.

Типы вредных соседей

Шумные. Такие громко смотрят телевизор, обожают пылесосить после 23:00 или, наоборот, вставать в пять утра под бодрящую музыку. Ваш график никогда не совпадает с их насыщенной жизнью.

Неаккуратные. Они любят выкладывать на лестничную клетку пакет с мусором, чтобы вынести его утром (и часто вовсе забывают про него). Из их квартиры странно пахнет, а иногда даже ползут насекомые.

Захватчики. На общей лестничной клетке могут храниться их старая обувь, коробки с хламом, склад разных "нужных" вещей — от неработающей микроволновки до соковыжималки 1960-х годов.

Курильщики и алкоголики. Признак таких соседей — пепельница на лестничной клетке из кофейной банки или консервов, а также дым коромыслом на весь подъезд. Вечерами к ним приходят такие же друзья, и все они устраивают тусовку в подъезде.

Должники. Они годами не платят за свет и воду в квартире, а ещё никогда не скидываются на общедомовые нужды вроде консьержа и домофона. Так как вести переговоры с ними, как правило, бесполезно, их долг просто равномерно распределяется на остальных жильцов.

Как бороться с вредными соседями?

Андрей Шальнев дал несколько советов тем, у кого отношения с соседями напряжены:



1. Право на тишину. Например, в Москве запрещено шуметь с 23:00 до 07:00. Кроме того, запрещены ремонтные работы с 19:00 до 09:00 часов и с 13:00 до 15:00, а также в воскресенье и праздники. Исключение — ремонт в течение полутора лет со дня ввода дома в эксплуатацию. В Санкт-Петербурге — с 22:00 до 08:00. В других регионах установлены свои нормативы. Если они нарушаются, можно обращаться в полицию.

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2. Право жить без хлама. Вещи, выложенные в общий тамбур или на лестничную клетку, нарушают правила противопожарной безопасности, а иногда и санитарно-эпидемиологические нормы. Эту норму регулируют постановление Правительства РФ № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" и Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3. Для устранения нарушений нужно обращаться в управляющую компанию. Если она не реагирует — в МЧС и Роспотребнадзор. Если УК получит штраф за нарушения, выплачиваться он будет, скорее всего, из бюджета всех жильцов.

3. Право на защиту от табачного дыма. Курение запрещено в любом месте, которое относится к общему имуществу многоквартирного дома, — на лестнице, в лифте, подъезде. Об этом говорит Федеральный закон № 15 "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма", ст. 12, п.1 пп.10. Если право нарушено, можно обращаться в полицию.

"Если вы звоните полицейским, соберите доказательства — видеозаписи, фотографии проступков соседей. Но привлекать полицию или любые другие государственные органы стоит всё же в крайнем случае. Испорченные отношения с соседями восстановить будет сложнее, чем попробовать урегулировать конфликт", — отметил эксперт.

Если соседи шумят или нарушают правила поведения, эксперт советует попытаться решить проблему диалогом. Возможно, они просто не понимают, что своими действиями беспокоят окружающих. Главное, говорит Шальнев, делать это корректно, мягко и без нравоучений, повышенных тонов, чтения морали и агрессии.

Пять шагов к хорошим отношениям с соседями

1. Общайтесь. Начинайте с вежливого приветствия соседей, попросите помочь или дать совет. Разговор о погоде, местных новостях или о том, как ведётся строительство в соседнем доме, может стать отличным поводом для продолжения общения. 2. Выполняйте свои обязательства. Держите своё жильё чистым, конструктивно относитесь к замечаниям со стороны соседей. 3. Больше отзывчивости. Предложите помощь, если заметите, что соседям она нужна. 4. Организуйте соседские посиделки. Это может быть чаепитие, киновечер или книжный клуб. Так вы не только сделаете шаг навстречу соседям, но и, возможно, найдёте новых друзей. 5. Будьте терпимыми. Начиная диалог с соседом, который чем-либо мешает вам, подготовьте несколько мирных фраз. Постарайтесь не диктовать ему, как следует себя вести. Лучше расскажите о себе и своих потребностях: "Мне очень нужно отдыхать после рабочего дня и быть в тишине".

"Если диалог не помогает, стоит обратиться за помощью к управляющей компании (УК не уполномочена решать эти вопросы, но может содействовать) или местным органам власти. При физическом или психологическом вреде от соседей нужно незамедлительно обращаться в полицию", — добавил эксперт.