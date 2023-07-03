В Госдуме объяснили, как наказать соседа по даче, которому наплевать на борщевик
Депутат Чаплин: Владельцу дачи грозит штраф в пять тысяч рублей за борщевик
Борщевик Сосновского — вредное, опасное и быстро разрастающееся растение, за игнорирование которого с недавних пор можно получить внушительный штраф. Об этом Лайфу рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
"Согласно изменениям в законодательстве, местные власти вправе уничтожать борщевик даже на частной земле, а счёт за проделанную работу выставить собственнику участка", — предупредил он.
Причём в случае, если соседи по даче игнорируют вредное растение и допускают его разрастание на чужую землю, можно пожаловаться на него председателю СНТ или местным властям. Они обяжут владельца выкосить паразита, а при игнорировании — уничтожат сорняк самостоятельно и выставят виновнику счёт.
По словам Чаплина, иногда такие дела даже доходят до суда. Что касается штрафов за борщевик, то владельцу участка придётся отдать до пяти тысяч рублей, а председателю СНТ — до 50 тысяч.
Однако с растением, пояснил депутат, можно бороться не только грубой силой и санкциями — учёные из Московского государственного строительного университета придумали способ использовать его как сырьё для производства прочных строительных материалов.
"Они доказали, что строительная смесь из этого опасного растения намного будет дешевле и при правильной переработке будет абсолютно безопасной. По статистике, на 1 гектар земли приходится примерно 200 тонн этого растения, 15% из которых вполне пригодны для переработки в стройматериалы", — поделился собеседник Лайфа.
Парламентарий заключил, что эта технология позволит создавать недорогие и качественные стройматериалы, что особенно актуально в эпоху импортозамещения.
Ранее терапевт Вера Сухова предупредила, что прямой контакт с борщевиком может грозить не только болезненными ожогами, но даже слепотой. Она отметила, что такое возможно при повреждении глаз. А ожоги тела, в зависимости от их степени, могут оставлять за собой рубцы.
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