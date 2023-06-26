Дачникам рассказали, как построить баню и теплицу, чтобы не было проблем с законом

Дачные постройки, такие как баня и теплица, — обычное дело, но во избежание гнева соседей и местных властей при строительстве нужно соблюдать правила. О них рассказал читателям Лайфа председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

"Первое, о чём стоит предупредить дачников, — это налоговое бремя. В случае если у постройки есть прочный фундамент, то такой объект придётся регистрировать в Росреестре. Если постройка зарегистрирована и её площадь более 50 квадратных метров, то она будет облагаться налогом. И лучше не утаивать такие постройки", — отметил депутат.

Согласно Налоговому кодексу, владельцы обязаны сами сообщить в ФНС о наличии строения, иначе их могут оштрафовать на 20% от суммы неуплаченного налога, сказал Чаплин.

"Чтобы соседи не жаловались на вас, важно соблюсти правила при возведении объектов. Минимальное расстояние бани от границ соседнего участка должно составлять три метра. От забора до постройки, где содержится скот, — четыре метра", — уточнил он.

А вот теплицу можно возводить на расстоянии одного метра до границ соседского участка. Все строения на территории дачи не должны быть выше 20 метров и иметь более трёх этажей. Важно понимать, что постройки можно возводить только в соответствии с категорией земли, которая указана в выписке, заключил Чаплин.