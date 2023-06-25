Дачников предупредили о штрафах за нарушения, о которых они могут и не задумываться

Жителям загородных домов и дачникам может грозить штраф за неправильное расположение туалета, зарастание участка и приготовление шашлыков. Об этом рассказала учредитель и действующий юрист юридической компании "Елена Солдатова и партнёры", преподаватель РАНХиГС Елена Солдатова.

Она отметила, что шашлыки можно жарить на расстоянии пяти метров от зданий. А сжигание сухого мусора без бочки возможно на расстоянии не менее 15 метров до построек. Бочку же для этих целей можно поставить в 7,5 метра. За нарушения возможен штраф в сумме от двух до 50 тысяч рублей.

"Оштрафовать могут и за уличный туалет, оборудованный с нарушением требований. Так, туалет должен располагаться на расстоянии 12 метров от любых построек и на расстоянии восьми метров от колодца, в том числе колодца соседей. Также необходима герметичная ёмкость для сбора отходов жизнедеятельности", — рассказала юрист в беседе с "Газетой.ru".

Если уличный туалет будет установлен неправильно, то его владельцу может грозить штраф от двух до трёх тысяч рублей. Сумма вырастет до пяти–семи тысяч в том случае, если нарушения навредят здоровью людей или окружающей среде. Кроме того, предусмотрен штраф от трёх до пяти тысяч за мытьё машины на приусадебном участке. За загрязнение почвы в данном случае оштрафуют на десять тысяч.

Также юрист рассказала о том, что за зарастание участка сухостоем и сорняками могут оштрафовать на пять тысяч рублей. А за свалку возле загородного дома или дачи наказание выше — штраф от 20 до 50 тысяч рублей.