Дачников предупредили о риске заразиться смертельно опасными инфекциями, работая в огороде

Дачники, работая в огороде, могут заразиться такими опасными инфекциями, как столбняк, токсоплазмоз и бешенство. Об этом рассказал терапевт и кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в беседе с радио Sputnik.

"Споры столбняка находятся в земле. Если человек будет копаться в огороде и наколется на какой-нибудь ржавый гвоздь, при загрязнённой ране есть риск заразиться. Через землю также можно заразиться токсоплазмозом", — объяснил он.

По словам специалиста, риск заразиться токсоплазмозом есть в том случае, если на участке гуляют соседские или дикие кошки. Дело в том, что они могут быть переносчиками инфекции. Заболеть легко, если после контакта голыми руками с их экскрементами потрогать лицо или слизистую. Во избежание этого Хухрев порекомендовал работать в огороде в перчатках. Важно не забывать и о гигиене, а также не трогать грязными руками лицо и не тереть глаза.

Вместе с тем, продолжил терапевт, не все хозяева прививают собак от бешенства. И если такое животное вас укусило, то необходимо сразу же начать прививаться. Бешенство также может быть у лис, белок и ёжиков. Врач предупредил, что если они приходят на участок и не боятся вас, то нужно быть осторожными. Эти дикие животные, подчеркнул Хухрев, не должны приближаться к человеку. Кроме того, в Центральной России клещи могут быть заражены боррелиозом или клещевым энцефалитом, хотя последнее заболевание чаще встречается в Сибири.

"Если вас укусил клещ, наблюдайте за самочувствием, при появлении признаков заболевания обращайтесь к врачу. Если клещ просто прополз по коже и вы его сняли, вы ничем не заразитесь", — рассказал Хухрев.