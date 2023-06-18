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18 июня, 13:51

Россиянам рассказали, как не подхватить паразитов через немытую зелень

Диетолог Королёва: Употребление немытой зелени чревато заражением паразитами

Терапевт, диетолог Маргарита Королёва предупредила об опасных последствиях употребления немытой зелени с грядки. По её словам, такая привычка может спровоцировать заражение паразитами и различными вирусными инфекциями.

"Удобрения или вещества для обработки зелени от вредителей могут быть опасны для нашего здоровья. Человек может забыть, что он когда-то обрабатывал грядку. Затем съесть зелень, не помыв, и получить отравление", — отметила медик в беседе с "Москвой 24".

К тому же на немытой зелени могут находиться личинки паразитов, из-за чего можно обзавестись гельминтами. В связи с этим диетолог категорически рекомендует сначала хорошо промывать свежие плоды, а не есть их прямо с грядки.

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Ранее гастроэнтеролог Татьяна Терехова рассказала, как правильно мыть зелень, чтобы не съесть яйца паразитов. По словам специалиста, перед тем как употреблять, к примеру, кинзу или петрушку в пищу, их недостаточно просто прополоскать под краном.

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Freepik / rawpixel.com

Наталья Исакова
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