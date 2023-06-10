"А можно желать смерти соседям?": Агата Муцениеце пожаловалась на сверло, что лишило её сна

Актриса Агата Муцениеце, бывшая супруга Павла Прилучного, пожаловалась на шумных соседей, из-за которых жизнь в Москве даётся ей очень тяжело. Она надеется, что переезд за город избавит её от этой проблемы.

Агата недавно купила себе загородный дом, сейчас идёт его отделка. Она хочет переехать как можно скорее, чтобы наконец сбежать от постоянно шумящих соседей, которые не дают возможности нормально отдохнуть в квартире. Так, недавно Муцениеце посетовала на то, что соседская дрель лишила её единственного шанса немного поспать.

"Вы знаете, я сейчас лежу и думаю, а можно ли желать смерти соседям? Ну просто хочется взять и пожелать. У меня сегодня суббота, а они с 10 утра сверлят. Что вы сверлите?" — пожаловалась актриса.

А ещё Муцениеце рассказала, что в последнее время часто испытывает обиду и гнев, поэтому планирует отправиться на отдых, чтобы наладить свой эмоциональный фон.