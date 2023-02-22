Муцениеце хочет через суд выписать Прилучного из квартиры за 30 миллионов

Артистка требует признать экс-супруга утратившим право пользования московской квартирой и снять с регистрационного учёта, то есть выписать. Беседа между сторонами назначена на 6 марта. Четырёхкомнатная квартира, о которой идёт речь, находится на северо-западе Москвы недалеко от станции метро "Речной вокзал". Артисты приобрели её незадолго до развода. Стоимость жилья оценивается в 30 миллионов рублей.

Агата Муцениеце — российская актриса латвийского происхождения. Построить успешную актёрскую карьеру было детской мечтой девушки, однако перед тем, как её осуществить, она активно занималась моделингом. Первый актёрский опыт Муцениеце получила ещё до поступления во ВГИК: в 2007 году ей досталась роль в эпизоде детективного сериала "След". А слава к Агате пришла после сериала "Закрытая школа". Именно во время съёмок у неё завязался роман с Павлом Прилучным, пара поженилась и стала родителями двоих детей. О творческом пути и личной жизни Агаты Муцениеце читайте на uznayvse.ru.