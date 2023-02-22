Муцениеце хочет через суд выписать Прилучного из квартиры за 30 миллионов
Starhit: Муцениеце подала в суд на бывшего мужа Прилучного из-за квартиры за 30 миллионов
Актриса Агата Муцениеце подала иск против бывшего мужа, актёра Павла Прилучного. Об этом сообщает издание "Стархит" со ссылкой на пресс-службу Головинского районного суда Москвы.
Артистка требует признать экс-супруга утратившим право пользования московской квартирой и снять с регистрационного учёта, то есть выписать. Беседа между сторонами назначена на 6 марта. Четырёхкомнатная квартира, о которой идёт речь, находится на северо-западе Москвы недалеко от станции метро "Речной вокзал". Артисты приобрели её незадолго до развода. Стоимость жилья оценивается в 30 миллионов рублей.
Муцениеце объявила о расставании с Прилучным в феврале 2020 года. Тогда артистка призналась, что всё ещё любит Павла и благодарна ему за "красивую историю любви". Спустя несколько месяцев их официально развели. А в августе 2022 года Прилучный сыграл свадьбу с 26-летней актрисой Зепюр Брутян.
Агата Муцениеце — российская актриса латвийского происхождения. Построить успешную актёрскую карьеру было детской мечтой девушки, однако перед тем, как её осуществить, она активно занималась моделингом. Первый актёрский опыт Муцениеце получила ещё до поступления во ВГИК: в 2007 году ей досталась роль в эпизоде детективного сериала "След". А слава к Агате пришла после сериала "Закрытая школа". Именно во время съёмок у неё завязался роман с Павлом Прилучным, пара поженилась и стала родителями двоих детей. О творческом пути и личной жизни Агаты Муцениеце читайте на uznayvse.ru.
Vk / Павел Прилучный