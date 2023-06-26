18+: Лайф публикует видео с женщиной, чью шею проткнул стрелой обезумевший приморец

Председательница садового товарищества, в которую из ружья для подводной охоты выстрелил воровавший электричество житель посёлка Трудовое Приморского края, чудом осталась жива. Как пишет SHOT, попавший в шею Нины гарпун не задел ни один из жизненно важных органов и повредил только лицевой нерв.

Женщина, в которую житель посёлка Трудовое выстрелил стрелой из гарпуна. Видео © SHOT

По словам пострадавшей, врачи прямо сказали, что она родилась в рубашке. Гарпун уже вытащили, а женщину обещают выписать через неделю. Она уже общается с полицией.

Напомним, дачные разборки, чуть не закончившиеся гибелью двух человек, начались из-за воровавшего электричество жителя. Собравшиеся у его дома соседи хотели выяснить отношения, однако тот начал угрожать им самодельным огнемётом. Один из мужчин попытался выхватить оружие, но получил струю горящей жидкости и был доставлен в реанимацию с ожогами 60% поверхности тела.