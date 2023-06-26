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26 июня, 09:58

18+: Лайф публикует видео с женщиной, чью шею проткнул стрелой обезумевший приморец

Жительница Приморья, чью шею проткнул стрелой сосед, не получила серьёзных травм

Председательница садового товарищества, в которую из ружья для подводной охоты выстрелил воровавший электричество житель посёлка Трудовое Приморского края, чудом осталась жива. Как пишет SHOT, попавший в шею Нины гарпун не задел ни один из жизненно важных органов и повредил только лицевой нерв.

Женщина, в которую житель посёлка Трудовое выстрелил стрелой из гарпуна. Видео © SHOT

По словам пострадавшей, врачи прямо сказали, что она родилась в рубашке. Гарпун уже вытащили, а женщину обещают выписать через неделю. Она уже общается с полицией.

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Подростки с "огнемётом" едва не сожгли женщину с ребёнком из-за замечания

Напомним, дачные разборки, чуть не закончившиеся гибелью двух человек, начались из-за воровавшего электричество жителя. Собравшиеся у его дома соседи хотели выяснить отношения, однако тот начал угрожать им самодельным огнемётом. Один из мужчин попытался выхватить оружие, но получил струю горящей жидкости и был доставлен в реанимацию с ожогами 60% поверхности тела.

А в Нину неадекват выстрелил из ружья для подводной охоты. После этого он скрылся в доме, а его жена начала распылять газ во всех, кто пытался до него добраться. Напавший уже задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство в отношении двух лиц, совершённое с особой жестокостью".

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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