18+: Лайф публикует видео с женщиной, чью шею проткнул стрелой обезумевший приморец
Жительница Приморья, чью шею проткнул стрелой сосед, не получила серьёзных травм
Председательница садового товарищества, в которую из ружья для подводной охоты выстрелил воровавший электричество житель посёлка Трудовое Приморского края, чудом осталась жива. Как пишет SHOT, попавший в шею Нины гарпун не задел ни один из жизненно важных органов и повредил только лицевой нерв.
Женщина, в которую житель посёлка Трудовое выстрелил стрелой из гарпуна. Видео © SHOT
По словам пострадавшей, врачи прямо сказали, что она родилась в рубашке. Гарпун уже вытащили, а женщину обещают выписать через неделю. Она уже общается с полицией.
Напомним, дачные разборки, чуть не закончившиеся гибелью двух человек, начались из-за воровавшего электричество жителя. Собравшиеся у его дома соседи хотели выяснить отношения, однако тот начал угрожать им самодельным огнемётом. Один из мужчин попытался выхватить оружие, но получил струю горящей жидкости и был доставлен в реанимацию с ожогами 60% поверхности тела.
А в Нину неадекват выстрелил из ружья для подводной охоты. После этого он скрылся в доме, а его жена начала распылять газ во всех, кто пытался до него добраться. Напавший уже задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство в отношении двух лиц, совершённое с особой жестокостью".