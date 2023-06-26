Житель Приморья получил ожоги 60% тела при нападении соседа с огнемётом

Ожоги 60% тела получил житель посёлка Трудовое Приморского края, на которого напал сосед. Об этом сообщает прокуратура региона.

"Вечером 25 июня 2023 года на улице Василия Рябова в посёлке Трудовое мужчина 1958 года рождения в результате конфликта с местными жителями поджёг легковоспламеняющуюся жидкость из баллона в отношении мужчины 1976 года рождения, причинив потерпевшему обширные ожоги 60% тела", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В прокуратуре добавили, что затем злоумышленник "выстрелил из предмета, снаряжённого стрелой", в женщину 1981 г.р. и насквозь пронзил её шею. Возбуждено уголовное дело, потерпевшие и напавший госпитализированы.