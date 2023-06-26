Разборки между буйными жителями посёлка Трудовое Приморского края закончились трагедией. В ходе бытового конфликта один из его участников сжёг соседа из самодельного огнемёта и выстрелил из гарпуна в шею его жены: оба чудом остались живы.

Приморец сжёг соседа из огнёмета и выстрелил из гарпуна в шею его жены. Видео © t.me / svodka_25

Видео с места происшествия появилось в Сети. По словам свидетелей, жители решили провести собственное расследование хищения электроэнергии после того, как экскаватор выкопал кабель. Сначала люди стали выяснять отношения на словах, но после ситуация приобрела криминальный характер. Так, один из мужчин из самодельного огнемёта спалил соседа и выстрелил из гарпуна его супруге в шею — стрела прошла насквозь.

Люди начали тушить мужчину, которого охватило пламя, и вызвали скорую, но на этом история не закончилась. Натворив дел, нападавший попытался убежать от соседей и скрыться в доме, где "оборону" стала держать его жена.

В итоге буйного приморца удалось задержать полицейским, а компанию ему составила супруга, залившая газом всех, кто пытался добраться до её мужа. Мужчину, пострадавшего после ожога огнемёта, прооперировали, он в тяжёлом состоянии. Его жену, которой прострелили шею, тоже прооперировали.