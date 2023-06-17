Опубликовано видео массовой драки на цыганской свадьбе в Минеральных Водах
За массовой дракой на цыганской свадьбе в Минеральных Водах Ставропольского края наблюдали местные жители. Они сняли на видео, что за вакханалия была под их окнами. Девушки за кадром довольно эмоционально комментировали происходящее. Кадры разметил телеграм-канал SHOT.
На Ставрополье три десятка человек подрались на цыганской свадьбе из-за бокала шампанского. Видео © Telegram / SHOT
"Пол рубашки нет! Вот их сколько! На кого смотреть? Одного держат. Глянь, он весь в крови, мужик этот. Ну всё, свадьба окончена. Женщины орут. Голые все", — говорят они.
В драке в том числе участвовали женщины. По словам очевидцев, одному из мужчин откусили ухо.
Лайф напоминает, что драка началась из-за того, что во время веселья один из гостей ненарочно опрокинул бокал шампанского на другого. Полицейские задержали почти 30 человек.
Telegram / SHOT