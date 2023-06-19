Фехтование шампурами в Петербурге закончилось больницей для одного из дуэлянтов

В Петербурге 38-летний мужчина попал в больницу после массовой драки на шампурах. Подробности такого поединка сейчас выясняет полиция Красносельского района города.

В Петербурге мужчины устроили драку на шампурах. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

По данным телеканала "Санкт-Петербург", всё произошло в минувшие выходные. Потасовка попала на видео. На кадрах можно заметить, что дуэлянтов не смогли остановить ни спутницы, ни присутствие детей в колясках. Пострадавшего доставили в больницу в удовлетворительном состоянии, а обидчик попал в отдел полиции — мужчине выписали протокол о мелком хулиганстве. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.