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Опубликовано 15 июня 2023, 10:14
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Свинко и Хохол чуть не забили друг друга до смерти из-за спора об "украинскости" фамилий

Калининградцы Свинко и Хохол подрались из-за спора, чья фамилия менее украинская

В Калининграде двое мужчин сошлись в рукопашной, выясняя, чья фамилия звучит менее по-украински, один из них был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. О случившемся пишет Mash.

Двое калининградцев с фамилиями Свинко и Хохол отдыхали на дому в компании друзей. Изрядно выпив, мужчины взялись обсуждать политику. Один из них намекнул, что фамилия Хохол звучит как-то по-предательски и отдаёт украинством. Последний парировал, что это всё стереотипы и клеймо, а вот окончания на "ко" — это как раз прямая отсылка к Украине.

Свинко возмутился и решил доказать кулаками, что он русский. Завязалась нешуточная драка, разъярённых мужчин едва смогли разнять присутствующие. В итоге Хохол был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

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Ранее сообщалось, что в Московской области задержали украинца, который по приказу СБУ поджёг релейный шкаф. Диверсантом оказался 45-летний гражданин Украины Сергей К. Он уничтожил железнодорожное оборудование на перегоне Подольск – Гривино.

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Татьяна Миссуми
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