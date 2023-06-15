Свинко и Хохол чуть не забили друг друга до смерти из-за спора об "украинскости" фамилий

В Калининграде двое мужчин сошлись в рукопашной, выясняя, чья фамилия звучит менее по-украински, один из них был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. О случившемся пишет Mash.

Двое калининградцев с фамилиями Свинко и Хохол отдыхали на дому в компании друзей. Изрядно выпив, мужчины взялись обсуждать политику. Один из них намекнул, что фамилия Хохол звучит как-то по-предательски и отдаёт украинством. Последний парировал, что это всё стереотипы и клеймо, а вот окончания на "ко" — это как раз прямая отсылка к Украине.

Свинко возмутился и решил доказать кулаками, что он русский. Завязалась нешуточная драка, разъярённых мужчин едва смогли разнять присутствующие. В итоге Хохол был госпитализирован в тяжёлом состоянии.