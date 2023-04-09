Подростки с "огнемётом" едва не сожгли женщину с ребёнком из-за замечания

В соцсети женщина сообщила, что два подростка брызгали на прохожих дезодорантом. Струя попала Екатерине на одежду, из-за чего она сделала детям замечание. Однако несовершеннолетние оказались крайне злопамятными и на обратном пути, уже у другого алкомаркета, женщину и её брата поджидала целая группа подростков. Один из мальчиков держал в руках дезодорант и зажигалку. По словам Екатерины, ей и её младшему брату "направили огонь" в лицо, а когда она попыталась снять несовершеннолетних на видео, то те кинулись драться. Так, одна из девочек била по рукам и нанесла женщине царапины.