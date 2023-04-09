Подростки с "огнемётом" едва не сожгли женщину с ребёнком из-за замечания
Под Новосибирском группа подростков попыталась поджечь женщину из-за замечания
Жительница посёлка Краснообск Новосибирской области рассказала, что на неё с младшим братом напали подростки и попытались поджечь. По словам Екатерины, инцидент произошёл вечером 8 апреля возле магазина спиртного.
Подростки с дезодорантом и зажигалкой атаковали жительницу Новосибирской области. Видео © VK / vkrasnoobsk
В соцсети женщина сообщила, что два подростка брызгали на прохожих дезодорантом. Струя попала Екатерине на одежду, из-за чего она сделала детям замечание. Однако несовершеннолетние оказались крайне злопамятными и на обратном пути, уже у другого алкомаркета, женщину и её брата поджидала целая группа подростков. Один из мальчиков держал в руках дезодорант и зажигалку. По словам Екатерины, ей и её младшему брату "направили огонь" в лицо, а когда она попыталась снять несовершеннолетних на видео, то те кинулись драться. Так, одна из девочек била по рукам и нанесла женщине царапины.
В беседе с телеканалом "360" пострадавшая рассказала, что написала заявление в полицию и агрессивных детей нашли.
"Девочка извинилась, мальчик не пытается выйти на контакт и извиниться", — добавила она.
Ранее Лайф писал, что танцующий подросток разгромил детскую площадку в центре Екатеринбурга. Судя по опубликованным в Сети кадрам, это произошло в рамках некоего танцевального батла между несовершеннолетними.
VK / vkrasnoobsk