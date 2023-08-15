Лайф публикует внушительный список нарушений на АЗС в Махачкале, где взрыв убил 35 человек

Заправка в Махачкале, взрыв на которой унёс жизни десятков человек, работала с серьёзными нарушениями пожарной безопасности. Об этом сообщает SHOT .

Заправка "Нафта-24" в Махачкале, где произошёл мощный взрыв. Фото © LIFE

Сотрудники МЧС продолжают работать на заправке "Нафта-24" в Махачкале, где произошёл мощный взрыв. Фото © LIFE

По данным телеграм-канала, судимого владельца АЗС Ибрагима Щамхалова уже восемь раз штрафовали за невыполнение в срок законного предписания сотрудников МЧС. В частности, на его заправке не было ни системы охлаждения с помощью водяного орошения, ни подключения к противопожарному водопроводу, ни датчиков переполнения резервуаров, ни безопасных расстояний между резервуарами. Полный список нарушений:

— Расстояние от резервуаров до второстепенной автодороги составляет менее 25 метров.

— Противопожарное расстояние от подземных резервуаров жидкого моторного топлива до второстепенной дороги не соответствует нормативному и составляет менее 9 метров.

— Расстояние между резервуарами до топливораздаточных колонок составляет менее 20 метров.

— Вместимость надземного резервуара превышает допустимое значение 10 квадратов.

— Резервуары с жидким моторным топливом не оборудованы системами предотвращения их переполнения.

— Для обеспечения охлаждения надземного оборудования и автоцистерн в случае пожара не предусмотрено устройство систем водяного орошения, которые должны быть подключены к противопожарному водопроводу АЗС.

— На въезде и выезде с территории АЗС отсутствуют повышенные участки высотой не менее 0,2 метра или дренажные лотки, отводящие загрязнённые нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения АЗС.