Лайф публикует внушительный список нарушений на АЗС в Махачкале, где взрыв убил 35 человек
АЗС в Махачкале, где произошёл взрыв, работала с серьёзными нарушениями
Заправка в Махачкале, взрыв на которой унёс жизни десятков человек, работала с серьёзными нарушениями пожарной безопасности. Об этом сообщает SHOT.
Заправка "Нафта-24" в Махачкале, где произошёл мощный взрыв. Фото © LIFE
Сотрудники МЧС продолжают работать на заправке "Нафта-24" в Махачкале, где произошёл мощный взрыв. Фото © LIFE
По данным телеграм-канала, судимого владельца АЗС Ибрагима Щамхалова уже восемь раз штрафовали за невыполнение в срок законного предписания сотрудников МЧС. В частности, на его заправке не было ни системы охлаждения с помощью водяного орошения, ни подключения к противопожарному водопроводу, ни датчиков переполнения резервуаров, ни безопасных расстояний между резервуарами. Полный список нарушений:
Владелец АЗС "Нафта-24" Ибрагим Щамхалов. Фото © t.me / SHOT
— Расстояние от резервуаров до второстепенной автодороги составляет менее 25 метров.
— Противопожарное расстояние от подземных резервуаров жидкого моторного топлива до второстепенной дороги не соответствует нормативному и составляет менее 9 метров.
— Расстояние между резервуарами до топливораздаточных колонок составляет менее 20 метров.
— Вместимость надземного резервуара превышает допустимое значение 10 квадратов.
— Резервуары с жидким моторным топливом не оборудованы системами предотвращения их переполнения.
— Для обеспечения охлаждения надземного оборудования и автоцистерн в случае пожара не предусмотрено устройство систем водяного орошения, которые должны быть подключены к противопожарному водопроводу АЗС.
— На въезде и выезде с территории АЗС отсутствуют повышенные участки высотой не менее 0,2 метра или дренажные лотки, отводящие загрязнённые нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения АЗС.
— Площадка с жидким моторным топливом не оборудована отбортовкой высотой не менее 150 мм, пандусами, пологими бортами площадки для безопасного въезда и выезда автоцистерны.
— Заправочные площадки и заправочные островки не оборудованы сигнализаторами довзрывоопасных концентраций.
— Площадка со сжиженными углеводородными газами не оборудована отбортовкой высотой не менее 150 мм и наружной системой отсоса паров.
Ранее стала известна личность владельца заправки в Махачкале, где произошёл мощный взрыв. Им оказался 39-летний бизнесмен Ибрагим Щамхалов, который в 2016 году "пытался пробиться в бизнесмены" и был привлечён за незаконную предпринимательскую деятельность.
Напомним, в результате вчерашнего взрыва в автосервисе, огонь с которого перекинулся на стоящую рядом АЗС, погибло 35 человек, в том числе дети и 18-летняя беременная. Семьям погибших выделят из бюджета по миллиону рублей. По факту возгорания на АЗС возбуждено уголовное дело. Во всей республике сегодня объявлен траур.
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