В Саратовской области произошёл пожар после разгерметизации газопровода
Разгерметизация газопровода с возгоранием произошла в Саратовской области возле посёлка Красный Октябрь, сообщили в главном управлении МЧС по региону.
"По сообщению диспетчера "Газпром трансгаз Саратов", произошла разгерметизация на газопроводе d-1000 (1-я нитка газопровода Песчаный – Умет – Сторожевка) с последующим горением", — уточнили в ведомстве.
Пожар на газопроводе в Саратовской области. Видео © t.me / SHOT
В результате загорелась трава на площади два гектара. На месте работает четыре пожарных расчёта. В МЧС добавили, что газоснабжение не предназначено для потребления населения.
Ранее Лайф рассказывал о мощном пожаре на битумном заводе в Башкирии. Огонь разгорелся на площади 300 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.
Кадр видео t.me / SHOT