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14 сентября, 04:52

В Саратовской области произошёл пожар после разгерметизации газопровода

Разгерметизация газопровода с возгоранием произошла в Саратовской области возле посёлка Красный Октябрь, сообщили в главном управлении МЧС по региону.

"По сообщению диспетчера "Газпром трансгаз Саратов", произошла разгерметизация на газопроводе d-1000 (1-я нитка газопровода Песчаный – Умет – Сторожевка) с последующим горением", — уточнили в ведомстве.

Пожар на газопроводе в Саратовской области. Видео © t.me / SHOT

Взрыв произошёл на газопроводе в Ленобласти

Взрыв произошёл на газопроводе в Ленобласти

В результате загорелась трава на площади два гектара. На месте работает четыре пожарных расчёта. В МЧС добавили, что газоснабжение не предназначено для потребления населения.

Ранее Лайф рассказывал о мощном пожаре на битумном заводе в Башкирии. Огонь разгорелся на площади 300 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

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Кадр видео t.me / SHOT

Артур Лапсаков
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