В Саратовской области произошёл пожар после разгерметизации газопровода

Разгерметизация газопровода с возгоранием произошла в Саратовской области возле посёлка Красный Октябрь, сообщили в главном управлении МЧС по региону.

"По сообщению диспетчера "Газпром трансгаз Саратов", произошла разгерметизация на газопроводе d-1000 (1-я нитка газопровода Песчаный – Умет – Сторожевка) с последующим горением", — уточнили в ведомстве.

Пожар на газопроводе в Саратовской области. Видео © t.me / SHOT

В результате загорелась трава на площади два гектара. На месте работает четыре пожарных расчёта. В МЧС добавили, что газоснабжение не предназначено для потребления населения.