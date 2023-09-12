Чёрный дым до небес: Мощный пожар разгорелся на битумном заводе в Башкирии
Пожар площадью 300 квадратов произошёл на битумном заводе "Девон" в Салавате
Серьёзный пожар произошёл на битумном заводе в городе Салавате республики Башкортостан. Об этом сообщает SHOT.
Пожар на битумном заводе в городе Салавате республики Башкортостан. Видео © t.me / SHOT
По информации канала, произошло возгорание неиспользуемой мазутной ямы на территории предприятия ООО "Девон". Огонь разгорелся на площади 300 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.
А 11 сентября сильный пожар случился в подмосковном Подольске. Загорелось несколько автомобилей, припаркованных у здания ГИБДД.
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t.me / SHOT