Чёрный дым до небес: Мощный пожар разгорелся на битумном заводе в Башкирии

Серьёзный пожар произошёл на битумном заводе в городе Салавате республики Башкортостан. Об этом сообщает SHOT.

Пожар на битумном заводе в городе Салавате республики Башкортостан. Видео © t.me / SHOT

По информации канала, произошло возгорание неиспользуемой мазутной ямы на территории предприятия ООО "Девон". Огонь разгорелся на площади 300 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.