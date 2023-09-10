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10 сентября, 20:29

На территории заповедника "Горки Ленинские" в Подмосковье начался пожар

SHOT: На территории киногородка в заповеднике "Горки Ленинские" произошёл пожар

<p>Пожар в Московской области на территории киногородка в заповеднике "Горки Ленинские". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/Gorki_Leninskie_Chat" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Горки Ленинские — Чат</a></p>

Пожар в Московской области на территории киногородка в заповеднике "Горки Ленинские". Обложка © t.me / Горки Ленинские — Чат

Пожар произошёл на территории киногородка в заповеднике "Горки Ленинские", расположенном в Московской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным канала, загорелись две нежилые постройки. Площадь возгорания составила 54 квадратных метра. В настоящее время сотрудники аварийно-спасательных служб локализовали пожар. Никто не пострадал.

Киногородок расположен примерно в 20 километрах от Москвы недалеко от города Видное. Там снимали сериал "Анна-детективъ", а также фильмы "Дикая лига" и "Легенда о Коловрате".

Пылающий склад на востоке Москвы потушили

Пылающий склад на востоке Москвы потушили

Ранее Лайф писал, что 8 сентября в подвале жилого дома в Москве произошёл прорыв трубы, а затем начался пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

Андрей Соловьёв
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