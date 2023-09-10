На территории заповедника "Горки Ленинские" в Подмосковье начался пожар

Пожар произошёл на территории киногородка в заповеднике "Горки Ленинские", расположенном в Московской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным канала, загорелись две нежилые постройки. Площадь возгорания составила 54 квадратных метра. В настоящее время сотрудники аварийно-спасательных служб локализовали пожар. Никто не пострадал.

Киногородок расположен примерно в 20 километрах от Москвы недалеко от города Видное. Там снимали сериал "Анна-детективъ", а также фильмы "Дикая лига" и "Легенда о Коловрате".