Пылающий склад на востоке Москвы потушили
МЧС объявило о ликвидации пожара на складе на востоке Москвы
Пожар в складском помещении на востоке Москвы ликвидирован спустя пару часов. Об этом сообщили в МЧС России.
Напомним, сообщение на пульт дежурного поступило в 00:02. Ведомство объявило о ликвидации в 2:01. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.
Работа пожарных при тушении склада на востоке Москвы. Видео © t.me / МЧС России
Горевшее строение находилось на улице Кусковской. На время борьбы с огнём там ограничивали проезд. Сейчас движение восстановлено.
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Кадр видео t.me / МЧС России