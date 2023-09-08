Пылающий склад на востоке Москвы потушили

Пожар в складском помещении на востоке Москвы ликвидирован спустя пару часов. Об этом сообщили в МЧС России.

Напомним, сообщение на пульт дежурного поступило в 00:02. Ведомство объявило о ликвидации в 2:01. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

Работа пожарных при тушении склада на востоке Москвы. Видео © t.me / МЧС России