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8 сентября, 01:29

Пылающий склад на востоке Москвы потушили

МЧС объявило о ликвидации пожара на складе на востоке Москвы

Пожар в складском помещении на востоке Москвы ликвидирован спустя пару часов. Об этом сообщили в МЧС России.

Напомним, сообщение на пульт дежурного поступило в 00:02. Ведомство объявило о ликвидации в 2:01. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

Работа пожарных при тушении склада на востоке Москвы. Видео © t.me / МЧС России

Пожарные тушат пылающий склад на окраине Москвы

Пожарные тушат пылающий склад на окраине Москвы

Горевшее строение находилось на улице Кусковской. На время борьбы с огнём там ограничивали проезд. Сейчас движение восстановлено.

Обложка ©

Кадр видео t.me / МЧС России

Артур Лапсаков
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