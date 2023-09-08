Пожарные тушат пылающий склад на окраине Москвы

Мощный пожар площадью 800 квадратных метров охватил складское помещение на окраине Москвы в ночь на 8 сентября. Сигнал на пульт дежурного поступил в 00:02, сообщили в МЧС РФ.

По данным ведомства, загорелось строение на улице Кусковской. Над пылающим складом поднимаются густые клубы чёрного дыма. Пожарные уже приступили к ликвидации открытого горения. Задействовано более 90 человек и 29 единиц техники. Информации о пострадавших нет.