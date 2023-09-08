Пожарные тушат пылающий склад на окраине Москвы
МЧС: На востоке Москвы загорелся склад на площади 800 квадратов
На востоке Москвы загорелся склад. Обложка © LIFE
Мощный пожар площадью 800 квадратных метров охватил складское помещение на окраине Москвы в ночь на 8 сентября. Сигнал на пульт дежурного поступил в 00:02, сообщили в МЧС РФ.
По данным ведомства, загорелось строение на улице Кусковской. Над пылающим складом поднимаются густые клубы чёрного дыма. Пожарные уже приступили к ликвидации открытого горения. Задействовано более 90 человек и 29 единиц техники. Информации о пострадавших нет.
На востоке Москвы загорелся склад. Видео © LIFE
Похожий случай несколькими днями ранее произошёл и в городе Видное Московской области. Там загорелся склад лакокрасочных изделий.