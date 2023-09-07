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7 сентября, 20:42

В Брянске ликвидировали пожар на промышленном объекте после падения БПЛА

В Брянске ликвидировали пожар в административном здании промышленного объекта, куда попал беспилотник. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.

По его словам, БПЛА подавили силы радиоэлектронной борьбы, однако при падении устройство попало в здание, вызвав возгорание. Сейчас пожар потушен. Для этого привлекались 12 единиц техники и более 40 человек личного состава МЧС. Пострадавших нет.

На заводе в Брянске вспыхнул пожар после налёта украинских дронов

На заводе в Брянске вспыхнул пожар после налёта украинских дронов

Напомним, всего же вечером в небе над Брянском сбили два беспилотника. Второй дрон сбили на подлёте к Выгоничскому району, пострадавших и разрушений нет.

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МЧС по Брянской области

Артур Лапсаков
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