На заводе в Брянске вспыхнул пожар после налёта украинских дронов
Богомаз: ВСУ с помощью БПЛА атаковали промышленный объект в Брянске
ВСУ с помощью беспилотников атаковали промышленный объект Брянска, в результате произошёл пожар. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинскими террористами с помощью БПЛА совершена атака на промышленный объект города Брянска. В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет", — написал глава региона. По его словам, на месте уже работают пожарные расчёты, оперативные и экстренные службы.
Согласно сведениям SHOT, речь о заводе "Кремний-Эл" — одном из крупнейших предприятий микроэлектроники в России. Местные жители рассказали, что громкий хлопок был слышен в Советском районе города, после чего над предприятием начал подниматься дым.
Это не первая атака украинских военных на регион за сегодня. Ранее ВСУ прямым попаданием уничтожили жилой дом в селе Случевск Погарского района Брянской области.
ТАСС / Евгений Щукин