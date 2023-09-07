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Регион
Опубликовано 7 сентября 2023, 18:41
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На заводе в Брянске вспыхнул пожар после налёта украинских дронов

Богомаз: ВСУ с помощью БПЛА атаковали промышленный объект в Брянске

ВСУ с помощью беспилотников атаковали промышленный объект Брянска, в результате произошёл пожар. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинскими террористами с помощью БПЛА совершена атака на промышленный объект города Брянска. В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет", — написал глава региона. По его словам, на месте уже работают пожарные расчёты, оперативные и экстренные службы.

Согласно сведениям SHOT, речь о заводе "Кремний-Эл" — одном из крупнейших предприятий микроэлектроники в России. Местные жители рассказали, что громкий хлопок был слышен в Советском районе города, после чего над предприятием начал подниматься дым.

Сбитый в Брянске украинский беспилотник был собран из дешёвых деталей с AliExpress
Сбитый в Брянске украинский беспилотник был собран из дешёвых деталей с AliExpress

Это не первая атака украинских военных на регион за сегодня. Ранее ВСУ прямым попаданием уничтожили жилой дом в селе Случевск Погарского района Брянской области.

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ТАСС / Евгений Щукин

Андрей Бражников
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