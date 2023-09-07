На заводе в Брянске вспыхнул пожар после налёта украинских дронов

ВСУ с помощью беспилотников атаковали промышленный объект Брянска, в результате произошёл пожар. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинскими террористами с помощью БПЛА совершена атака на промышленный объект города Брянска. В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет", — написал глава региона. По его словам, на месте уже работают пожарные расчёты, оперативные и экстренные службы.

Согласно сведениям SHOT, речь о заводе "Кремний-Эл" — одном из крупнейших предприятий микроэлектроники в России. Местные жители рассказали, что громкий хлопок был слышен в Советском районе города, после чего над предприятием начал подниматься дым.