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7 сентября, 19:23

Два беспилотника уничтожены в небе над Брянском

Минобороны сообщило об уничтожении двух беспилотников ВСУ в небе над Брянском

Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку при помощи беспилотников. Летательные аппараты самолётного типа были перехвачены над Брянском вечером 7 сентября, заявили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО над Брянском перехвачены два беспилотных летательных аппарата, один из которых уничтожен в воздухе", — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в этот же день украинские дроны уже пытались нанести удары по территории Брянска. Так, после очередной атаки БПЛА произошло возгорание промышленного объекта в черте города. В результате инцидента никто не пострадал, сообщил губернатор области Александр Богомаз. Второй дрон сбили на подлёте к Выгоничскому району, пострадавших и разрушений нет.

Российская ПВО сбила за сутки 27 украинских дронов и три "умные" бомбы

Российская ПВО сбила за сутки 27 украинских дронов и три "умные" бомбы

Украинские дроны в четверг были нейтрализованы и на территории других российских регионов. Один из уничтоженных беспилотников рухнул в центре Ростова-на-Дону, тогда как второй упал в Волгоградской области.

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Илья Пушкарев
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