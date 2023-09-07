Два беспилотника уничтожены в небе над Брянском

Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку при помощи беспилотников. Летательные аппараты самолётного типа были перехвачены над Брянском вечером 7 сентября, заявили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО над Брянском перехвачены два беспилотных летательных аппарата, один из которых уничтожен в воздухе", — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в этот же день украинские дроны уже пытались нанести удары по территории Брянска. Так, после очередной атаки БПЛА произошло возгорание промышленного объекта в черте города. В результате инцидента никто не пострадал, сообщил губернатор области Александр Богомаз. Второй дрон сбили на подлёте к Выгоничскому району, пострадавших и разрушений нет.