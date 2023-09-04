В Видном на площади 1,2 тысячи квадратов загорелся склад лакокрасочных изделий

Склад лакокрасочных изделий загорелся в городе Видное Московской области. Как сообщает Прокуратура Московской области, пламя охватило помещение в 23:30.

В Видном Московской области горит склад лакокрасочных изделий. Видео © t.me / МЧС России

"Около 23:30 в складских помещениях по хранению лакокрасочных изделий произошло возгорание. Предварительная площадь пожара — 1,2 тысячи квадратных метров", — говорится в сообщении.

В региональном главке МЧС уточнили, что речь идёт о помещении на Каширском шоссе. По последней информации, огнеборцы ликвидировали открытое горение. Причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы. Информация о пострадавших уточняется.