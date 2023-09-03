Крупный пожар в Петербурге полностью потушен
ГУ МЧС: В ангаре автосервиса в Санкт-Петербурге потушили крупный пожар
Пожар в здании автосервиса на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Северной столице.
Кадры с места тушения пожара в автосервисе на Пискарёвском проспекте в Петербурге. Видео © Telegram / МЧС России
"В 17:30 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что к тушению пожара от Российской единой системы предупреждения и ликвидации ЧС были привлечены 28 единиц техники и 106 человек личного состава, в том числе от МЧС — 19 единиц техники и 74 человека.
Как уже сообщал Лайф, днём 3 сентября на северо-востоке Санкт-Петербурга загорелся ангар на площади 800 квадратов. Изначально некоторые телеграм-каналы утверждали, что пожар якобы произошёл на нефтебазе "Ручьи", однако в МЧС опровергли эту информацию, уточнив, что возгорание произошло в здании автосервиса.
Telegram / МЧС России