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3 сентября, 15:26

Крупный пожар в Петербурге полностью потушен

ГУ МЧС: В ангаре автосервиса в Санкт-Петербурге потушили крупный пожар

Пожар в здании автосервиса на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Северной столице.

Кадры с места тушения пожара в автосервисе на Пискарёвском проспекте в Петербурге. Видео © Telegram / МЧС России

"В 17:30 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что к тушению пожара от Российской единой системы предупреждения и ликвидации ЧС были привлечены 28 единиц техники и 106 человек личного состава, в том числе от МЧС — 19 единиц техники и 74 человека.

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Как уже сообщал Лайф, днём 3 сентября на северо-востоке Санкт-Петербурга загорелся ангар на площади 800 квадратов. Изначально некоторые телеграм-каналы утверждали, что пожар якобы произошёл на нефтебазе "Ручьи", однако в МЧС опровергли эту информацию, уточнив, что возгорание произошло в здании автосервиса.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Наталья Исакова
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