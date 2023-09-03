Крупный пожар в Петербурге полностью потушен

Пожар в здании автосервиса на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Северной столице.

Кадры с места тушения пожара в автосервисе на Пискарёвском проспекте в Петербурге. Видео © Telegram / МЧС России

"В 17:30 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что к тушению пожара от Российской единой системы предупреждения и ликвидации ЧС были привлечены 28 единиц техники и 106 человек личного состава, в том числе от МЧС — 19 единиц техники и 74 человека.