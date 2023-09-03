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3 сентября, 09:16

Крупный пожар охватил ангар в Петербурге

ГУ МЧС: На северо-востоке Петербурга горит ангар на площади 800 "квадратов"

Пожар произошёл в ангаре площадью 800 квадратных метров на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной столице.

Пожар в ангаре на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге. Видео © VK / "Страница новостей"

"В 10:59 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красногвардейский район, Пискарёвский проспект, дом 125. В ангаре размером 80х10 м происходит горение по всей площади", — говорится в сообщении.

В 11:18 ранг пожара был повышен до второго уровня. В тушении горения участвуют 12 единиц техники и 60 спасателей. Сведения о пострадавших не поступали.

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VK / "Страница новостей"

Светлана Оперук
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