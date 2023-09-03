Крупный пожар охватил ангар в Петербурге
ГУ МЧС: На северо-востоке Петербурга горит ангар на площади 800 "квадратов"
Пожар произошёл в ангаре площадью 800 квадратных метров на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной столице.
Пожар в ангаре на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге. Видео © VK / "Страница новостей"
"В 10:59 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красногвардейский район, Пискарёвский проспект, дом 125. В ангаре размером 80х10 м происходит горение по всей площади", — говорится в сообщении.
В 11:18 ранг пожара был повышен до второго уровня. В тушении горения участвуют 12 единиц техники и 60 спасателей. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее три человека погибли при пожаре в рыбацком домике в Марий Эл. Огонь возник, когда шесть рыбаков отдыхали на островке у реки Ветлуги и один из них решил покурить в помещении.
VK / "Страница новостей"