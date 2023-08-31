Крупнейший за последние годы лесной пожар в Геленджике полностью ликвидирован

Один из крупнейших лесных пожаров в Геленджике за последние годы полностью ликвидирован. Об этом сообщил у себя в соцсетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он поблагодарил пожарных, спасателей и добровольцев, которые участвовали в борьбе с огнём.