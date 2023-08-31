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31 августа, 08:30

Крупнейший за последние годы лесной пожар в Геленджике полностью ликвидирован

Губернатор Кондратьев: Пожар на склоне Маркотха в Геленджике полностью потушен

Один из крупнейших лесных пожаров в Геленджике за последние годы полностью ликвидирован. Об этом сообщил у себя в соцсетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он поблагодарил пожарных, спасателей и добровольцев, которые участвовали в борьбе с огнём.

В Геленджике лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям. Видео © Telegram / SHOT

"Оценка масштаба ущерба для лесного фонда ещё впереди, но уже сейчас понятно, что лес восстанавливаться будет долго. Это ещё одно напоминание, что необходимо обязательно соблюдать правила противопожарной безопасности, особенно в лесу", — добавил глава региона.

Российских туристов не напугал масштабный пожар в Геленджике

Российских туристов не напугал масштабный пожар в Геленджике

Напомним, что разгоревшиеся в Геленджике мощные лесные пожары успели вплотную подойти к отелям. Уже задержан предполагаемый виновник. Им оказался местный житель, который поджигал электрокабели у своего дома, чтобы оголить их и затем продать. После этого пламя перешло на лесной массив. Вечером 29 августа стало известно, что в Геленджике потушили все возгорания, но позже огонь разгорелся с новой силой рядом с "Сафари-парком".

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LIFE

Марина Калегина
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