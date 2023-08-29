В Геленджике потушили все лесные пожары

Пожарным удалось потушить возгорания в районе леса в посёлке Джанхот в Геленджике, сообщает пресс-служба краевого лесопожарного центра.

"Работниками Геленджикского филиала лесопожарного центра совместно со службами пожаротушения и иными привлечёнными удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 1,3 гектара, а в 18:45 мск полностью ликвидировать на той же площади", — говорится в сообщении.

В общей сложности в ликвидации огня были задействованы 102 человека и 32 единицы техники, добавили в ведомстве.