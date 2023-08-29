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29 августа, 17:03

В Геленджике потушили все лесные пожары

<p>Возгорание в районе леса в посёлке Джанхот в Геленджике удалось потушить. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/krd_klpc/2447" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр"</a></p>

Возгорание в районе леса в посёлке Джанхот в Геленджике удалось потушить. Обложка © Telegram / ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр"

Пожарным удалось потушить возгорания в районе леса в посёлке Джанхот в Геленджике, сообщает пресс-служба краевого лесопожарного центра.

"Работниками Геленджикского филиала лесопожарного центра совместно со службами пожаротушения и иными привлечёнными удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 1,3 гектара, а в 18:45 мск полностью ликвидировать на той же площади", — говорится в сообщении.

В общей сложности в ликвидации огня были задействованы 102 человека и 32 единицы техники, добавили в ведомстве.

В Геленджике лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям

В Геленджике лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям

Ранее Лайф сообщал, что в Геленджике полицейские задержали предполагаемого виновника лесных пожаров. По данным правоохранителей, им оказался 40-летний житель Бобруковой Щели, который поджигал электрокабели на территории своего домовладения, чтобы оголить их и затем продать.

Наталья Исакова
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