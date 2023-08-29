В Геленджике потушили все лесные пожары
Возгорание в районе леса в посёлке Джанхот в Геленджике удалось потушить. Обложка © Telegram / ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр"
Пожарным удалось потушить возгорания в районе леса в посёлке Джанхот в Геленджике, сообщает пресс-служба краевого лесопожарного центра.
"Работниками Геленджикского филиала лесопожарного центра совместно со службами пожаротушения и иными привлечёнными удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 1,3 гектара, а в 18:45 мск полностью ликвидировать на той же площади", — говорится в сообщении.
В общей сложности в ликвидации огня были задействованы 102 человека и 32 единицы техники, добавили в ведомстве.
Ранее Лайф сообщал, что в Геленджике полицейские задержали предполагаемого виновника лесных пожаров. По данным правоохранителей, им оказался 40-летний житель Бобруковой Щели, который поджигал электрокабели на территории своего домовладения, чтобы оголить их и затем продать.