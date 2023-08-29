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29 августа, 16:31

В Геленджике полицейские задержали предполагаемого виновника лесных пожаров

Полицейские задержали предполагаемого виновника возгорания леса в Геленджике, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Как рассказали в ведомстве, 40-летний житель Бобруковой щели поджигал электрокабели на территории своего домовладения, чтобы оголить их и затем продать. Огонь перекинулся на лесной массив. Площадь возгорания превысила 1,5 гектара.

"В отношении мужчины организовано проведение проверки", — говорится в сообщении главка МВД.

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Ранее Лайф сообщал, что в Геленджике лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям. В общей сложности к ликвидации огня привлечены 47 человек личного состава, 13 единиц техники, включая вертолёт.

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Наталья Исакова
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