В Геленджике полицейские задержали предполагаемого виновника лесных пожаров
Полицейские задержали предполагаемого виновника возгорания леса в Геленджике, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
Как рассказали в ведомстве, 40-летний житель Бобруковой щели поджигал электрокабели на территории своего домовладения, чтобы оголить их и затем продать. Огонь перекинулся на лесной массив. Площадь возгорания превысила 1,5 гектара.
"В отношении мужчины организовано проведение проверки", — говорится в сообщении главка МВД.
Ранее Лайф сообщал, что в Геленджике лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям. В общей сложности к ликвидации огня привлечены 47 человек личного состава, 13 единиц техники, включая вертолёт.
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