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28 августа, 09:56

При тушении пожара в жилом доме в Красногорске пострадал сотрудник МЧС

При тушении пожара в жилом доме в подмосковном Красногорске пострадал сотрудник МЧС. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, публикуя кадры с места ЧП.

Последствия пожара в жилом доме в Красногорске. Видео © SHOT

Сейчас с пострадавшим спасателем работают медики. Известно, что возгорание произошло утром 28 августа в квартире на четвёртом этаже жилого дома на Пионерской улице. После этого огонь перекинулся на крышу. Всех жителей удалось эвакуировать.

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В квартире, где был очаг возгорания, живёт пара, они до сих пор в шоке от произошедшего. Пожар локализован на площади около тысячи квадратных метров, все обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что крупный пожар вспыхнул на рынке "Лира" в Пятигорске. В результате возгорания никто не погиб, однако во время тушения огня стало плохо одному из пожарных.

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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