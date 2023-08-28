При тушении пожара в жилом доме в Красногорске пострадал сотрудник МЧС

При тушении пожара в жилом доме в подмосковном Красногорске пострадал сотрудник МЧС. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, публикуя кадры с места ЧП.

Последствия пожара в жилом доме в Красногорске. Видео © SHOT

Сейчас с пострадавшим спасателем работают медики. Известно, что возгорание произошло утром 28 августа в квартире на четвёртом этаже жилого дома на Пионерской улице. После этого огонь перекинулся на крышу. Всех жителей удалось эвакуировать.

В квартире, где был очаг возгорания, живёт пара, они до сих пор в шоке от произошедшего. Пожар локализован на площади около тысячи квадратных метров, все обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняются.