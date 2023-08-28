Пожар уничтожил крышу пятиэтажки в Красногорске

В Красногорске Московской области пожар произошёл в жилом доме. Огонь охватил крышу здания на Пионерской улице, сообщает SHOT.

Огонь охватил крышу жилого дома в Красногорске. Видео © Telegram / SHOT

Пострадавших нет, жильцов дома эвакуировали. По данным телеграм-канала, возгорание началось в квартире на верхнем этаже. Его причины устанавливаются. Согласно последней информации, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров.