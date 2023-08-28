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28 августа, 08:32

Пожар уничтожил крышу пятиэтажки в Красногорске

SHOT: В Красногорске загорелась крыша пятиэтажного дома на Пионерской улице

<p>Пожар на крыше пятиэтажного дома в Красногорске. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/56217" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пожар на крыше пятиэтажного дома в Красногорске. Обложка © Telegram / SHOT

В Красногорске Московской области пожар произошёл в жилом доме. Огонь охватил крышу здания на Пионерской улице, сообщает SHOT.

Огонь охватил крышу жилого дома в Красногорске. Видео © Telegram / SHOT

Пострадавших нет, жильцов дома эвакуировали. По данным телеграм-канала, возгорание началось в квартире на верхнем этаже. Его причины устанавливаются. Согласно последней информации, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров.

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Ранее крупный пожар вспыхнул на рынке "Лира" в Пятигорске. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Погибших нет, но во время тушения огня стало плохо одному из пожарных.

Светлана Оперук
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