Пожар уничтожил крышу пятиэтажки в Красногорске
SHOT: В Красногорске загорелась крыша пятиэтажного дома на Пионерской улице
Пожар на крыше пятиэтажного дома в Красногорске. Обложка © Telegram / SHOT
В Красногорске Московской области пожар произошёл в жилом доме. Огонь охватил крышу здания на Пионерской улице, сообщает SHOT.
Огонь охватил крышу жилого дома в Красногорске. Видео © Telegram / SHOT
Пострадавших нет, жильцов дома эвакуировали. По данным телеграм-канала, возгорание началось в квартире на верхнем этаже. Его причины устанавливаются. Согласно последней информации, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров.
Ранее крупный пожар вспыхнул на рынке "Лира" в Пятигорске. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Погибших нет, но во время тушения огня стало плохо одному из пожарных.