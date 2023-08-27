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27 августа, 15:02

На Сицилии закрыли аэропорт из-за пожара

Corriere della Sera: Аэропорт итальянского города Трапани закрыт из-за пожара

В сицилийском городе Трапани из-за возгорания закрыли аэропорт. Об этом со ссылкой на главу региона Ренато Скифани пишет издание Corriere della Sera.

Более детальная информация пока отсутствует. Местные СМИ сообщают, что взлётно-посадочная полоса сильно задымлена, но пожарным удалось локализовать возгорание.

На Кубани в Туапсинском районе произошёл пожар в кафе, пострадал сотрудник МЧС

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Ранее сегодня крупный пожар вспыхнул в двухэтажном магазине постельного белья на рынке "Лира" в Пятигорске. Площадь возгорания достигла 600 квадратных метров.

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ansa.it

Юрий Лысенко
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