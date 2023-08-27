На Сицилии закрыли аэропорт из-за пожара

В сицилийском городе Трапани из-за возгорания закрыли аэропорт. Об этом со ссылкой на главу региона Ренато Скифани пишет издание Corriere della Sera.

Более детальная информация пока отсутствует. Местные СМИ сообщают, что взлётно-посадочная полоса сильно задымлена, но пожарным удалось локализовать возгорание.