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27 августа, 12:05

Крупный пожар вспыхнул на рынке "Лира" в Пятигорске

В Пятигорске горит магазин на рынке "Лира" на площади 600 квадратов

<p>Пожар на рынке "Лира" в Пятигорске. Фото © VK / <a href="https://vk.com/bondarenkonikolay26" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Николай Бондаренко</a></p>

Пожар на рынке "Лира" в Пятигорске. Фото © VK / Николай Бондаренко

Крупный пожар вспыхнул в двухэтажном магазине постельного белья на рынке "Лира" в Пятигорске, площадь возгорания достигла 600 квадратных метров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ставрополью.

Видео © VK / "Откровения Минеральных Вод" / "Ессентуки онлайн essentuki_online26"

Возгорание тушится по рангу № 2. На месте работают 45 человек и 16 единиц техники. Погибших нет, но во время тушения огня стало плохо одному из пожарных.

"Одному из пожарных стало плохо. Предположительная причина — тепловой удар. Его сразу же увезла скорая. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает", в свою очередь рассказал глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.

На Кубани в Туапсинском районе произошёл пожар в кафе, пострадал сотрудник МЧС

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в Кемерове сотрудники МЧС потушили пожар на складе пиротехнической продукции. Его площадь составила 750 квадратных метров.

Андрей Бражников
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