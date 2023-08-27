Крупный пожар вспыхнул на рынке "Лира" в Пятигорске

Крупный пожар вспыхнул в двухэтажном магазине постельного белья на рынке "Лира" в Пятигорске, площадь возгорания достигла 600 квадратных метров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ставрополью.

Возгорание тушится по рангу № 2. На месте работают 45 человек и 16 единиц техники. Погибших нет, но во время тушения огня стало плохо одному из пожарных.

"Одному из пожарных стало плохо. Предположительная причина — тепловой удар. Его сразу же увезла скорая. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает", — в свою очередь рассказал глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.