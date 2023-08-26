В Кемерове потушили мощный пожар на складе пиротехники
МЧС: В Кемерове пожарные ликвидировали открытое горение на складе пиротехники
В Кемерове сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на складе пиротехнической продукции. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в телеграм-канале.
Видео с места пожара на складе пиротехники в Кемерове. Видео © Telegram / МЧС России
В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 750 квадратных метров. На месте работали более 30 человек и 11 единиц техники.
Ранее Лайф писал о том, что в Кемерове на складе пиротехнической продукции возник пожар. На месте были слышны хлопки из-за детонации пиротехники.
Telegram / МЧС России