В Кемерове потушили мощный пожар на складе пиротехники

В Кемерове сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на складе пиротехнической продукции. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в телеграм-канале.

Видео с места пожара на складе пиротехники в Кемерове. Видео © Telegram / МЧС России

В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 750 квадратных метров. На месте работали более 30 человек и 11 единиц техники.