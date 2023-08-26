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26 августа, 12:32

В Кемерове потушили мощный пожар на складе пиротехники

МЧС: В Кемерове пожарные ликвидировали открытое горение на складе пиротехники

В Кемерове сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на складе пиротехнической продукции. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в телеграм-канале.

Видео с места пожара на складе пиротехники в Кемерове. Видео © Telegram / МЧС России

В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 750 квадратных метров. На месте работали более 30 человек и 11 единиц техники.

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Ранее Лайф писал о том, что в Кемерове на складе пиротехнической продукции возник пожар. На месте были слышны хлопки из-за детонации пиротехники.

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Telegram / МЧС России

Илья Суриков
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