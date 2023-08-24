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24 августа, 19:46

В Сочи ликвидировали пожар в четырёхэтажном доме на площади 550 кв. метров

МЧС: В Сочи ликвидирован пожар на площади 550 кв. метров

В четверг, 24 августа, огнеборцы ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в Сочи на Новороссийском шоссе. Как сообщили представители МЧС России, там горела кровля мансардного этажа.

Сотрудники МЧС тушат пожар в Сочи. Видео © t.me / МЧС России

По предварительным данным, четырёхэтажный дом загорелся на площади 300 кв. метров. Когда площадь возгорания достигла 450 кв. метров, началась эвакуация жильцов. В итоге в 18:59 огонь был локализован на площади 550 кв. метров.

"В 20:07 объявлена полная ликвидация пожара в Сочи на Новороссийском шоссе", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. В результате возгорания было повреждено семь квартир, из 60 эвакуированных жителей горящего дома 16 человек размещены в гостинице.

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Ранее Лайф писал, что в Амурской области при пожаре в частном доме погиб трёхлетний ребёнок вместе с родителями. Всё произошло в селе Николаевка Бурейского округа вечером 23 августа.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Кузьма Спирин
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